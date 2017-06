PPG ziet af van overname AkzoNobel

Het Amerikaanse verfbedrijf PPG Industries zet het overnamebod op zijn Nederlandse branchegenoot AkzoNobel voorlopig niet door.

PPG liet in maart weten AkzoNobel - met een vestiging in Delfzijl - te willen inlijven en had zo'n 22,4 miljard euro over voor de Nederlandse verfgigant, maar werd enkele keren de deur gewezen door diens leiding.'Er is nu in elk geval wat meer rust in de tent', zegt Gerard Strikker, voorzitter van de ondernemingsraad van AkzoNobel Delfzijl. 'Wij zijn nu met andere vestigingen de mogelijke scenario's aan het bekijken.'De Amerikanen moesten uiterlijk 1 juni een bod indienen bij toezichthouder AFM. Werd er geen bod ingediend, dan moest PPG zich volgens de wet een half jaar lang gedeisd houden en afzien van nieuwe overnamepogingen.'We waren hoopvol dat het bestuur de voordelen van een combinatie van de twee bedrijven zou gaan inzien', zegt PPG-topman Michael McGarry. Hij zegt dat PPG vorige week middels een brief een allerlaatste poging heeft gedaan om het bestuur van AkzoNobel te overtuigen.'Het bestuur van AkzoNobel heeft consequent onze benaderingen afgeslagen en niet gereageerd op ons telefoontje en brief. Het is in het beste belang van PPG en onze aandeelhouders om ons bod op dit moment in te trekken.'Daarmee sluit McGarry niet uit dat het bedrijf in de toekomst alsnog een bod op AkzoNobel uitbrengt. Maar daar moet PPG wettelijk gezien dus op z'n minst zes maanden mee wachten.