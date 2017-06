Van der Vlag gaat door als jeugdtrainer

Peter van der Vlag gaat door bij FC Groningen als jeugdtrainer. Afgelopen jaar had hij al de keepertjes van onder 12 en 13 jaar onder z'n hoede. Daar komen volgend seizoen de doelmannen van het onder 15 elftal bij.

'FC Groningen is tevreden en ik ook. Dan moet je dat gewoon blijven doen volgens mij. Ik heb er heel veel zin in en hoop dat ze naar me willen luisteren.' zegt de 39-jarige Van der Vlag. 'Ik wil ze klaarstomen voor het eerste elftal. Want het zou toch mooi zijn als FC Groningen z'n eerste keeper zelf opleidt. In mijn ogen kan dat.'Van der Vlag weet nog niet waar hij zelf volgend seizoen onder de lat staat. Hij hoopt op een mooie amateurclub in de regio. De kans op een vervolg in z'n carrière in het betaald voetbal acht hij klein. 'Dan moet er nog echt iets moois langskomen wat je echt niet kunt laten schieten.'