FC Groningen lijft doelman Kevin Begois in

FC Groningen heeft Kevin Begois gecontracteerd als nieuwe keeper. De 35-jarige Belgische doelman komt transfervrij over van PEC Zwolle en tekent in het Noordlease Stadion een contract voor één seizoen met een optie op nog een jaar.

Begois wordt met ingang van het seizoen 2017/2018 na Sergio padt de tweede doelman binnen de eerste selectie van de FC.De in Antwerpen geboren doelman begon zijn profcarrière in zijn vaderland bij KV Mechelen, alvorens de overstap naar Roda JC te maken. Daarna speelde hij achtereenvolgens voor VVV-Venlo, Helmond Sport, FC Den Bosch en PEC Zwolle. Hij keepte in totaal meer dan tweehonderd officiële wedstrijden in het betaalde voetbal.'Na het vertrek van Stefan van der Lei en Peter van der Vlag hadden wij behoefte aan minimaal één nieuwe keeper', verklaart manager technische zaken Peter Jeltema de keuze voor Begois. Volgens hem heeft de club met de Belg 'een enorme schat aan ervaring' binnengehaald. 'Dat vonden wij belangrijk in de samenstelling van de selectie richting het nieuwe seizoen.'Begois is naar eigen zeggen '' op zijn overstap naar de FC. 'Ik kom met een heel goed gevoel deze kant uit', zegt de Belg. 'Vooraf heb ik me over de club laten informeren en heb ik contact gehad met Django Warmerdam, die komend seizoen ook hier komt voetballen. FC Groningen is een club met een mooi aanzien en daar wil ik graag deel van uitmaken.'Begois: 'Er is mij een duidelijk beeld geschetst. Ik kom als tweede doelman, maar wel met het idee om de juiste impulsen te geven, mijn ervaring mee te brengen en een ondersteunende rol te hebben. Ik ga keihard aan de bak en laten zien wat ik waard ben. Het is niet zo dat ik hier op mijn kont moet komen zitten. Ik ben er klaar voor als er een beroep op mij word gedaan.'