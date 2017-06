OM wil hogere straffen in zaak RUG-fraude

(Foto: Flickr/Bert Kaufmann (Creative Commons))

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen bijna alle uitspraken van de rechtbank in de RUG-fraudezaak, drie weken geleden. In die zaak kreeg het voormalig hoofd Technisch Beheer Hans G. drie jaar cel voor het wegsluizen van ruim één miljoen euro, door nep-opdrachten aan bevriende aannemers.

