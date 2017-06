Gedetineerden in Ter Apel vragen om overplaatsing

Een groep van ongeveer honderd gedetineerden in de gevangenis van Ter Apel heeft een verzoek ingediend om naar andere gevangenissen in Nederland overgeplaatst te worden. Een aantal daarvan is in behandeling genomen.

Ze willen dichter bij familieleden, hun advocaten of bij de plaats waar hun proces nog loopt verblijven. Dat zeggen de advocaten van de groep, van het kantoor Hendriksen & Mühren uit Purmerend.'Ter Apel ligt in het oosten van Groningen', zegt advocaat Niek Hendriksen. 'Als je dan een rechtszaak in Breda hebt, ben je al vier tot vijf uur onderweg. En dat heen én terug.' Hendriksen pleit er daarom voor om gevangenen over het land te spreiden. 'Ze moeten daarin een keuzemogeljikheid hebben.'Ter Apel fungeert als een zogeheten Vris-inrichting, de enige in Nederland. Die afkorting staat voor Vreemdeling In Strafrecht. De gedetineerden hebben een strafbaar feit begaan, zijn door de rechter veroordeeld en moeten hun straf uitzitten. Maar ze verblijven illegaal in Nederland of zijn na hun misdrijf tot ongewenste vreemdeling verklaard.Hendriksen voert aan dat Ter Apel een gevangenis is waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nauw bij is betrokken. 'Maar er zijn meerdere locatie waar de IND aanwezig is, zoals in Rotterdam. Die kunnen dus dezelfde faciliteiten bieden. Sommige gedetineerden worden nu al naar Rotterdam verplaatst om hen voor te bereiden op een uitzetting.'De advocaat benadrukt dat er momenteel nog overleg plaatsvindt met de overheid. Hij benadrukt dat het niet de bedoeling is om faciliteiten zoals Ter Apel te sluiten of werkplekken te verminderen.De kans dat de verzoeken worden gehonoreerd lijkt overigens klein. Volgens een woordvoerster kan het ministerie van Veiligheid en Justitie er niet aan voldoen, schrijft dagblad Trouw 'Omdat het om een specifieke groep ingeslotenen gaat, namelijk vreemdelingen die tot een vrijheidsstraf zijn veroordeeld en die na afloop van hun straf Nederland moeten verlaten. Alle inspannigen van de overheid zijn erop gericht deze Vris'ers na afloop van hun straf uit te zetten.'