Verpakkingsmachine in hennepfabriek vat vlam

(Foto: Jeroen Bos / 112 Groningen)

Bij hennepfabriek HempFlax in Oude Pekela heeft donderdagmiddag een verpakkingsmachine vlam gevat. Volgens de brandweer is de machine mogelijk oververhit geraakt. Dat ging gepaard met forse rookontwikkeling.

Op het moment van de brand waren er twee medewerkers in het pand aanwezig. Zij werden in een ambulance gecontroleerd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis afgevoerd te worden.



HempFlax in Oude Pekela houdt zich bezig met de productie van hennep en vlas.

