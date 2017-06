Expeditie Grunnen kampeert met vierduizend scouts

Bijna vierduizend scouts kamperen dit weekend in de Marnewaard tijdens de 87e editie van het Noorderlijk Pinksterkamp (NPK). De jongens en meiden moeten alles zelf regelen. Van wc tot keuken, ze bouwen het helemaal zelf. Hoe ze dat regelen zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

- Kerkbankjes in de uitverkoop in Baflo;- Garnalenkoningin gezocht in Zoutkamp;- Zenuwen voor een orgelconcert in Sauwerd;- Komt het goed met Graspop?- nog veel meerDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending gemist