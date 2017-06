Expeditie Grunnen vindt 'de mooiste achtbaan van de wereld'

Loopings, stijl omhoog en snoeihard weer naar beneden. Het klink als de ultieme achtbaan. Zo voelt dat ook voor Gina en Kathy uit Engeland. De meiden zijn stuntvlieger en we ontmoeten ze op de Airshow in Oostwold. Gekkenwerk zou je denken? Je ziet ze vanavond staand op een vliegend vliegtuig in Expeditie Grunnen.

- Pippie Langkous in Usquert- Delfzijlster Pinksterfeesten- Vermoorde bomen in Warffum- en nog veel meer....