Eind goed, al goed: Karien heeft weer een handbike

Twee weken nadat haar handbike werd gestolen, heeft Karien van Wieren weer een nieuwe. Donderdagmiddag haalde ze haar fiets op in Gouda.

'Ik ben er heel blij mee. Dit is echt super', zegt de Groningse. Haar handbike werd gestolen uit de Verzetstrijderslaan in Stad.Van Wierens oproep op Facebook werd duizenden keren gedeeld. Met succes, want diverse gulle gevers meldden zich om haar van een nieuwe handbike te voorzien.'Over een paar weken is de HandbikeBattle. Daarom is het heel fijn dat ik nu een nieuwe fiets heb. Echt geweldig', vertelt Van Wieren. Rolstoelers van diverse revalidatiecentra rijden dan in Oostenrijk en berg op. Van Wieren maakt haar debuut.