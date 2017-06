Nabestaanden: nare nasmaak overgehouden aan zorg in Veenkade

Woonzorg-en revalidatiecentrum Veenkade in Veendam heeft bij het derde incident waar de inspectie onderzoek naar liet doen gewoon volgens protocol gehandeld. Dat heeft Veenkade laten weten aan de nabestaanden van een 73-jarige vrouw die vorig jaar in de instelling overleed.

Zo voelt het toch alsof je dingen verzint. Het kan zijn dat de zorg nu goed is, maar dat was vorige zomer niet zo Dochter nabestaande

Men heeft het dus echt niet begrepen. Er is in mijn ogen niets gedaan met onze klachten Vader Everdiena Rooske

De nabestaanden van de vrouw hadden een klacht ingediend over de zorg. Zo kreeg de vrouw volgens hen een longontsteking nadat ze niet via een sonde maar via een hevel (dikke slang) voeding had gekregen. Daardoor belandde er braaksel in haar longen. Na een spoedopname in het Martini Ziekenhuis ging de vrouw steeds verder achteruit.Maar uit het onderzoek van Zorggroep Meander - waar Veenkade onder valt - in opdracht van de inspectie, blijkt dat het protocol is gevolgd en de zorg volgens professionele standaard is geleverd. Wel erkent Meander dat er verbeterpunten zijn. Zo moet de communicatie beter. Volgens een woordvoerder kijkt Meander daar naar. Het sondebeleid is inmiddels aangepast, melden nabestaanden. Meander wil dat niet bevestigen.De nabestaanden, die anoniem willen blijven, zijn blij met de bereidheid te verbeteren. 'Ik ben heel blij dat dit anderen bespaard blijft,' zegt de dochter van de vrouw. 'Het ging me erom dat dingen veranderden.'Toch blijft er ook een nare nasmaak over het ontstaan van de longontsteking. Uit het rapport zou blijken dat Veenkade niet met een hevel werkte; de vrouw zou al met een longontsteking Veenkade binnen zijn gekomen. 'Zo voelt het toch alsof je dingen verzint. Het kan zijn dat de zorg nu goed is, maar dat was vorige zomer niet zo. Het is een leerproces.'Om anderen te behoeden voor dit soort discussies met zorginstellingen raden de nabestaanden aan vooral foto's te maken van incidenten. 'Dan heb je tenminste bewijs in handen.'Zorggroep Meander deed de afgelopen maanden in opdracht van de inspectie onderzoek naar drie incidenten. In het rapport over de dood van Cor Penning, die door een demente kamergenoot zo hard werd geslagen dat hij twee weken later overleed, erkent Veenkade dat de risico's op geweld niet goed zijn ingeschat.In het rapport over de dood van de 28-jarige Everdiena Rooske, die drie dagen na haar opname overlijdt, erkent Meander dat er fouten zijn gemaakt, maar de zorg zou wel op orde zijn geweest. Ook het algemene rapport van de inspectie zelf is onlangs gepresenteerd. Ook daarin staat dat Veenkade de zorg op orde heeft. Daarmee zijn alle onderzoeken naar Veenkade afgerond.De nabestaanden van de 28-jarige Everdiena Rooske leggen zich daar niet bij neer. Vader Zweitze: 'Men heeft het dus echt niet begrepen. Er is in mijn ogen niets gedaan met onze klachten. Het verslag komt op mij over als een verslag van een voetbalclub waar de leden samen voor een kampioenschap gaan.'Rooske wil in elk geval nog een gesprek met de inspectie en probeert steun te krijgen van Tweede Kamerleden.