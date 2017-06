Bestemming De Toekomst is bekend, maar werk eraan ligt stil

De werkzaamheden op het terrein van voormalig strokartonfabriek De Toekomst liggen momenteel stil.

De Omgevingsdienst Groningen heeft onlangs een controle uitgevoerd en geconstateerd dat eigenaar Koen Meijer werkzaamheden heeft verricht die niet conform de afspraak waren. De Omgevingsdienst deed dat onder regie van de provincie Groningen.'De eigenaar heeft grondverzetwerkzaamheden uitgevoerd en grond op een plaats neergelegd die niet conform de afspraak was', vertelt woordvoerder Marie Lou Gregoire namens de provincie Groningen. 'Ook is er asbest aangetroffen op het terrein.'Aannemer Koen Meijer doet tegenover RTV Noord luchtig over het feit dat de werkzaamheden zijn stilgelegd. 'Dat was drie weken geleden al het geval.'Meijer moest een plan van aanpak indienen bij de provincie. Dat is inmiddels gebeurd. Naar verwachting wordt vrijdag begonnen met de werkzaamheden. Hoe lang de werkzaamheden duren, is nog niet bekend. Asbestsaneerwerkzaamheden kunnen soms een jaar in beslag nemen.Het bericht valt samen met het nieuws dat er een bestemming is gekozen voor De Toekomst. Meijer wil van het kenmerkende pand een evenemententerrein maken. Volgens de ondernemer is er al belangstelling uit binnen- en buitenland. Hij hoopt deze zomer buurtbewoners bijpraten over de plannen.