Veendam heeft nu zijn eigen 'levende grasmaaiers'

De eerste twaalf van de honderd schapen die in het recreatiegebied Borgerswold hun tanden aan het gras mogen wagen, zijn vanmiddag losgelaten. De beesten moeten zorgen voor een ander beheer en biodiversiteit in het gebied.

Er zijn een aantal gebieden waar de schapen gaan grazen. Op deze manier wordt er een 'arbeidsbesparende aanpak' gecreëerd voor het onderhoud van het recreatiegebied.Om 15.00 uur donderdagmiddag werden de schapen door wethouder André Hammenga de weide, die een paar honderd hectare beslaat, in geleid. 'Het is een experiment van een jaar, en op basis daarvan wordt besloten of het een vervolg krijgt', bekent Hammenga, die de schapen 'levende grasmaaiers' noemt. 'We zullen aan het einde van het jaar evalueren.'De schapen zijn eigendom van Natuurbegrazing de Monden uit Eerste Exloërmond. Het bedrijf onderhoudt vele tientallen hectares natuurterreinen van onder andere Staatsbosbeheer en meerdere gemeenten. De beesten worden telkens in een andere omheining neergezet, en zo wordt geleidelijk aan het hele Borgerswold afgewerkt.Is de methode met de schapen goedkoper dan maaien? Hammenga zegt van wel. 'We maaien dit gebied normaal gesproken een of twee keer per jaar. Het laten grazen van schapen is kostenneutraal. Voor ons is het voordeel dat we niet hoeven te maaien, voor hem (Rob, van Natuurbegrazing de Monden, red.) dat hij zijn schapen hier kan laten staan.'Om hondeneigenaren te waarschuwen dat er schapen in het gebied grazen, zijn er bij een aantal ingangen bordjes geplaatst. De wethouder vraagt mensen bij het uitlaten hun hond aan de lijn te houden, zeker in de beginperiode. 'De beesten zullen eerst aan elkaar moeten wennen.' Paden zullen overigens zoveel mogelijk worden ontzien van grazende schapen. 'Verdacht pakketje' in Borgerswold is een gereedschapskist (2016)