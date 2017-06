Dovenfabriek De Verbinding viert jubileum met aandelen voor werknemers

Feest bij timmerfabriek De Verbinding in Stad. De fabriek met louter dove werknemers viert haar tienjarig bestaan en de zaken gaan beter dan ooit. Als klap op de vuurpijl ontvangen veertien dove medewerkers aandelenpakketten ter waarde van 145.000 euro.

We hebben enorm veel last gehad van de recessie. Dankzij goede klanten hebben we ons staande gehouden Toine van Bijsterveld - Directeur De Verbinding

Terwijl het aanstekelijkeuit de speakers schalt, kijkt algemeen directeur Toine van Bijsterveldt trots de zaal in. In 2007 was zijn bedrijf landelijk nieuws als eerste werkplaats waar alleen dove werknemers onder contract staan.'En tien jaar later bestaan we nog steeds en groeien we zelfs. Dat voelt geweldig! We vieren het feest met doven en horenden door elkaar. Er zijn zes tolken aanwezig zodat iedereen alles goed kan verstaan.'De Verbinding startte aan de Osloweg in Stad met de productie van dakkapellen en schuifpuien. Inmiddels is het assortiment uitgebreid met houtskeletbouw (gevels, bergingen, meterkasten) en designmeubelen. Anno 2017 gaan de zaken dus voorspoedig, maar dat was enkele jaren na de oprichting wel anders.'We hebben enorm veel last gehad van de recessie. Dankzij goede klanten als Schipper Kozijnen en Ruiter Dakkapellen hebben we ons staande gehouden. Nu zitten we weer in goede conjuctuur. Dat hopen we door te zetten.'Als jubileumgeschenk krijgen veertien dove werknemers een aandelenpakket van de Start Foundation, sinds de oprichting een belangrijke financier van het bedrijf. Op die manier krijgen zij meer zeggenschap over de toekomst van het bedrijf. 'De aandelen zijn niet op naam, maar worden ondergebracht in een stichting of coöperatie die alle dove medewerkers vertegenwoordigt', meldt de stichting.Tot slot helpt directeur Van Bijsterveldt nog een hardnekkig misverstand de wereld uit: 'Of dit de eerste fabriek is waar werknemers geen gehoorbeschemers dragen? Mis! Ook doven kunnen gehoorbeschadiging oplopen.'