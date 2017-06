Rechter geeft ontslagen provincie-ambtenaren weer wat hoop

Ze vechten al jaren tegen hun ontslag, maar nu hebben drie ex-ambtenaren van de provincie Groningen weer een beetje hoop op een goede afloop. De rechter heeft in beroep bepaald dat het ministerie van Veiligheid en Justitie had moeten optreden tegen het omstreden recherchebureau Suver, later Marple genaamd.

Provincie moet nog eens goed kijken naar het ontslag Raadsman Ferre van de Nadort

En dat bureau van oud-politievrouw Greet Elsinga deed in opdracht van de provincie Groningen onderzoek naar deze ambtenaren. Op grond van haar bevindingen werden ze ontslagen. Ze zouden zich schuldigen hebben gemaakt aan lichte vormen van fraude en in één geval van agressie. Het gaat om een brugwachter, een rattenvanger en aan medewerker buitendienst.Het privé-recherchebureau kwam drie jaar geleden in opspraak. Dat was bij vergelijkbaar onderzoek naar vier Drentse provincie-ambtenaren. Daar zouden ongeoorloofde onderzoeksmethodes te zijn toegepast.Ook kwam toen naar voren dat de werkgever van Elsinga, de Politie-academie, niet wist dat ze er een recherchebureau op na hield. Dat leidde tot oneervol ontslag. Het bureau werd opgedoekt.De rechter heeft nu bepaald dat het ministerie jarenlang ten onrechte het recherchebureau ongemoeid heeft gelaten. Ook had het recherchebureau tot 2011 geen vergunning, zo geeft het ministerie toe. Twee van de drie Groningse onderzoeken zijn voor die tijd gehouden. Toen heette het bureau nog Suver; dat werd later Marple.Wat raadsman Ferre van de Nadort van de Groningse ex-ambtenaren betreft, kan dat niet zonder gevolgen blijven. 'Het betekent dat er anders moet worden aangekeken tegen het inhuren destijds van dit bureau door de provincie Groningen. En dus ook tegen de rapporten en de ontslagen,' vindt hij.Van de Nadort wijst er daarbij op dat de provincie Groningen tot toe steeds heeft beweerd dat het bureau destijds een vergunning had. 'Dat blijkt met betrekking tot twee van mijn cliënten niet juist. Dit kan niet zonder gevolgen blijven.'Wat de raadsman betreft, neemt de provincie de ontslagzaken nog eens goed onder de loep. 'Gedeputeerde Nienke Homan heeft nog niet zo lang geleden nog eens benadrukt dat het bureau destijds een vergunning had. Dat is dus niet zo. Ik heb haar in een brief op de hoogte gebracht van deze uitspraak van de rechter en de uitspraak van het ministerie over het ontbreken van een vergunning. Ik heb haar gevraagd toch nog eens goed te kijken naar het ontslagbesluit van mijn cliënten.'De provincie laat weten niet te reageren. Met als reden dat er nog gerechtelijke procedure loopt over een van de drie ontslagen.