Hoezo een horecavergunning? 'Ik verkoop tijd, geen drankjes'

Het is een origineel concept: in de Minute Bar aan de Steentilstraat betaal je niet voor je drankjes, maar voor elke minuut dat je er bent. De bar moet echter dicht zolang het bedrijf geen horecavergunning heeft.

Dat heeft uitbater Sander Huisman te horen gekregen van de gemeente Groningen.De Minute Bar is sinds december open . Klanten betalen er 5 cent voor elke minuut die ze er doorbrengen en in de tussentijd mogen ze zo veel thee, koffie en limonade drinken als ze willen. Ze kunnen er internetten, de krant lezen en een zelf meegebracht broodje eten. Bier wordt er niet getapt of geschonken. Het tentje is van 10 tut 21 uur open.Volgens de uitbater verkoopt hij tijd, en geen consumpties en hoeft hij dus geen horecavergunning aan te vragen: 'Zelfs mijn verzekering beschouwt me niet als horecabedrijf. Voor een kapperszaak waar je een kopje koffie krijgt, hoef je toch ook geen horecavergunning?'Toch vindt de gemeente na controle dat hij die moet aanvragen. Daarom heeft Huisman inmiddels alle benodigde papieren ingevuld. Hij gaat ervan uit dat hij de vergunning snel krijgt: 'Toen ik deze zaak overnam zat er nog een broodjeszaak in. Vergeleken daarmee is de horecafunctie nog verder uitgekleed, dus dat kan geen problemen opleveren.'