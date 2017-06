'Ik voel mij nuttig door het verkopen van De Riepe'

Al elf jaar staat Willem Stuivenberg de straatkrant De Riepe te verkopen. Dag in dag uit, mooi of slecht weer, hij staat er altijd. 'De Riepe betekent heel veel voor mij. Ik ben ook een ander mens door geworden.'

Op zijn vaste plekje bij de Oosterhamriklaan verkoopt hij vandaag de jubileumuitgave, want De Riepe bestaat twintig jaar. Willem groet elke voorbijganger, maar vraagt ze niet om een blaadje van hem te kopen. 'Mensen vinden het niet fijn om aangesproken te worden.'Het is een tijdje niet goed gegaan met Willem, maar door het verkopen van de straatkrant kwam hij weer op het goede spoor. 'Als ik niet de Riepe mocht verkopen en ik kwam nergens anders aan de bak, dan zou ik de hele dag bier drinken en in mijn nest liggen. Door het verkopen voel ik mij nuttig.'Willem vindt het fijn om zo onder de mensen te zijn. Hij heeft ook een groep vaste klanten. Een leven zonder De Riepe kan hij zich niet voorstellen. 'Ik wil graag nog heel lang voor De Riepe blijven werken.'