Noord Vandaag: 'De Riepe houdt vrije jongens al twintig jaar van de straat'

Slingers, ballonnen en een speciale jubileumuitgave: straatkrant De Riepe bestaat 20 jaar. Ooit opgericht om een groep overlast gevende daklozen te helpen, vertelt Tony Grootenhuis van oprichter WerkPro in de studio. 'De vrije jongens gingen De Riepe verkopen en mensen die liever binnen bleven konden naar de dagbesteding.'

Hij is slechts vier centimeter groot, maar wel een absolute topvondst. Archeologen stuitten bij Haren op een 'bulla', een loden zegel. Hij zat op een brief van de dertiende-eeuwse paus Gregorius de 9de. Ook bijzonder: de vondst werd gedaan door eerstejaars studenten archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen.'De historische link die ontstaat tussen het Vaticaan een klooster in een buitengebied als Groningen is enorm bijzonder', vertelt docent Stijn Arnoldussen.Ruzie in de organisatie van de Groningse editie van de Special Olympics. Er vinden namelijk geen dressuurwedstrijden meer plaats in de Martini Manege in Thesinge. De opdrachten zouden te moeilijk zijn voor de verstandelijk gehandicapte deelnemers. 'Wij willen geen onvoldoendes geven aan ruiters die een knopje hebben waardoor ze sommige opdrachten niet goed kunnen uitvoeren', vertelt Petra Datema.De nieuwe stadsmuzikant Joost Dijkema vertoont zijn kunsten live in de studio. 'Het ene moment ben je op je zolderkamer platen aan het klaarmaken, het andere moment word je hier voor gevraagd.'Bekijk Noord Vandaag via Uitzending Gemist