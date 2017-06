Studentenbeweging onderzoekt relaties tussen fossiele industrie en RUG

Studentenbeweging Democratische Academie Groningen (DAG) doet onderzoek naar de relaties tussen bedrijven die zijn betrokken bij gaswinning en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De beweging is bang dat de macht van het bedrijfsleven te groot is en vreest dat de academische vrijheid in het gevaar komt.

De beweging doet onder meer onderzoek naar een casus die is voorgelegd aan studenten van de opleiding communicatie. Ook doet de beweging onderzoek naar de Energy Academy Europe, waar de universiteit samen met het bedrijfsleven onderzoek doet naar innovatie op het gebied van energie.'Een paar jaar geleden volgden studenten van de opleiding Communicatie een verplicht vak. Ze moesten een plan bedenken om draagvlak voor gaswinning te herstellen. Deze opdracht was geschreven door GasTerra.' Dat zegt Koen Marée, mede-initiatiefnemer van de beweging.'Het is heel opvallend. Groningers zouden een heel andere vraag hebben gesteld dan 'Hoe kan het draagvlak voor gaswinning hersteld worden?' Wij denken dat Groningers liever zouden zien hoe de kloof met de Randstad hersteld kan worden', zegt Marée.Woordvoerder Jorien Bakker van de RUG laat weten. 'Het komt vaker voor dat een opleiding een bedrijf vraagt een casestudie te maken. Studenten Communicatie gaan na hun studie werken voor allerlei verschillende bedrijven en organisaties.''In de voorbereiding op hun beroep moeten ze oefenen met realistische en pittige vraagstellingen en die van allerlei kanten belichten. Het doel van de casestudy is om studenten te confronteren met communicatievraagstukken in maatschappelijke kwesties die communicatieprofessionals voor ethische dilemma's kunnen stellen', zo laat Bakker weten.De Energy Academy Europe (EAE) is een gebouw op het terrein van de RUG. 'Het is een nieuw topinstituut waarin bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap samen werken aan onderzoek en innovatie op energiegebied', zo valt op de website van de universiteit te lezen.Marée: 'Naast de RUG en Hanzehogeschool zijn de Gasunie, de NAM en GasTerra betrokken als partners. Bedrijven die er ironisch genoeg voor zorgen dat de kwalificatie 'groundbreaking' in de beschrijving van de academy wel een heel vreemde bijsmaak krijgt.'Bakker: 'Als RUG hebben we inderdaad een bijzonder duurzaam gebouw neergezet dat onderdak biedt aan opleiding en research rondom energietransitie. De energietransitie is een ingewikkelde opgave. Het is juist realistisch om samen met het bedrijfsleven de energietransitie van fossiele energie naar duurzame energie tot stand te brengen.'Daar zijn we de afgelopen vijf jaar hard mee bezig geweest, samen met verschillende partners. We doen ook onderzoek naar nieuwe vormen van energie, waaronder methoden die we nu nog niet eens kennen. Ook wordt er actief gezocht naar uitbreiding van de academy met duurzame energiebedrijven en initiatieven', aldus Bakker.Marée: 'Je kan je afvragen in hoeverre de academische vrijheid en onafhankelijkheid gewaarborgd blijft als bedrijven zo'n invloed lijken te hebben op de universiteit. De RUG moet niet alleen stellen dat dit zo is, maar dit ook aan de buitenwereld kunnen aantonen om alle twijfels weg te nemen.'Bakker: 'Academische vrijheid staat bovenaan de prioriteitenlijst van de universiteit. Je moet bij onderzoek iedere vraag kunnen stellen die je wil. Zonder geld van andere partijen, waren heel veel onderzoeken in het verleden niet mogelijk geweest.''Het is heel belangrijk dat de samenwerking tussen de universiteit en bedrijven zichtbaar is. Soms worden er vanuit de markt specifieke en ontzettend ingewikkelde vragen gesteld. Deze kunnen we alleen beantwoorden door samen te werken met organisaties en bedrijven die de juiste kennis in huis hebben. Dit is ook het geval bij de EAE', besluit Bakker.De Democratische Academie Groningen is een aantal maanden geleden opgezet door studenten en medewerkers die pleiten voor meer transparantie en democratie binnen de universiteit. Bij de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad twee weken geleden, haalde de beweging twee zetels.