Celstraf voor veroorzaken woningbrand in Leek

Een 47-jarige vrouw uit Leek is veroordeeld tot een celstraf van 365 dagen, waarvan 348 voorwaardelijk, voor het in brand steken van haar woning. De zeventien dagen die resten heeft ze inmiddels in voorarrest uitgezeten.

De vrouw gooide vorig jaar december een brandende sigarettenpeuk in een bak met papier. In een mum van tijd ontstond brand. Overburen zagen de vlammen en blusten de brand.De rechtbank rekende de vrouw zwaar aan dat zij de brandende peuk in een papierbak gooide en de woning verliet. Ze bekommerde zich niet om de brand die toen ontstond. Door alertheid van de buren is erger voorkomen.Ze was ongelukkig, zei de vrouw tegen de rechters. Alles was haar teveel geworden. Ze moet zich in de proeftijd laten begeleiden door de reclassering en ze heeft de komende drie jaar een alcoholverbod. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.