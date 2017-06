Zorgen om zieke, zwangere vleermuizen

(Foto: gkovacs / flickr)

De Vleermuisopvang in Adorp maakt zich zorgen over zieke, zwangere dwergvleermuizen. De afgelopen weken zijn meerdere zieke dieren binnengebracht. Een aantal vleermuizen is ook overleden.

Doodsoorzaak onbekend

De Vleermuisopvang kan de doodsoorzaak niet achterhalen. Ook is onduidelijk om wat voor ziekte het gaat. 'Ze hebben zeker geen rabiës', zegt de opvang in Adorp, die de hulp in heeft geroepen van het Veterinair Laboratorium in Lelystad. Zij gaan de dode dieren nader onderzoeken.



Dezelfde ziekteverschijnselen

Alle dieren hadden dezelfde ziekteverschijnselen, waaronder een opvallend lichte tong. De zwangere vrouwtjes kwamen uit Tolbert, Zuidhorn, Zuidwolde en Ruischerbrug. Enkele dieren kregen een miskraam Ook in andere delen van het land zijn zieke dwergvleermuizen aangetroffen.



Oproep

De Vleermuisopvang en de Vleermuiswerkgroep roepen op om verzwakte en dode vleermuizen bij hen te melden via www.vleermuis.net

Door: RTV Noord Correctie melden