Ongeval bij Julianaplein

(Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Op de N7 bij het Julianaplein in Groningen is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd.

Dit gebeurde in de richting van Westerbroek naar Groningen, vlakbij de afrit Helpman.



Door het ongeval is een file ontstaan. Over eventuele gewonden is nog niets bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden