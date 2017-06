Alexander Sørloth verkast naar FC Midtjylland

Alexander Sørloth zet zijn voetballoopbaan voort bij FC Midjylland. FC Groningen heeft een akkoord bereikt met de Deense club over een transfer van de 21-jarige Noorse spits. Sørloth tekent voor vier jaar bij de club die dit jaar vierde werd van Denemarken.

Zes doelpunten

Alexander Sørloth kwam in januari 2016 naar FC Groningen, dat hem overnam van het Noorse Rosenborg BK. De aanvaller tekende destijds een contract voor 4,5 jaar. In anderhalf jaar tijd kwam Sørloth tot 42 officiële wedstrijden voor de Trots van het Noorden. Daarin scoorde hij zes keer.



Overeenstemming

Sørloth slaagde er niet in om een vaste basisplaats te veroveren in Groningen. Trainer Ernest Faber gaf voorin de voorkeur aan Mimoun Mahi, Bryan Linssen en Oussama Idrissi. Gesprekken tussen FC Groningen, Sørloth en zijn zaakwaarnemer hebben ertoe geleid dat de FC bereid was mee te werken aan een transfer.



FC Midtjylland toonde interesse en zowel FC Groningen als Alexander Sørloth persoonlijk kwamen tot overeenstemming met de Deense club, waar oko Rafael van der Vaart onder contract staat

