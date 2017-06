Rhowan P. en Desiree G. 'Een leven vol geweld, drank en drugs'

Rhowan P. en Desiree G. staan deze week voor de rechtbank voor de moord op Jesse van Wieren. Woensdag was de eerste dag van het proces, dat vrijdag verder gaat. Maar wat weten we eigenlijk van de hoofdverdachten?

Zelfverzekerd loopt Rhowan P. (27) in een zwart met goud Adidas-trainingspak de rechtszaal binnen. Naast zijn oog een getatoeëerde traan. Desiree G. (29) oogt terneergeslagen. Ze loopt met gebogen schouders, is stil en op sommige momenten emotioneel.Rhowan P. praat duidelijk en spreekt in termen als 'Mevrouw de voorzitter, mevrouw de officier en mijn voormalig raadsman.' Hij beantwoordt alle vragen en weet duidelijk wat hij wil zeggen. Af en toe raakt hij boos en gefrustreerd, als hij voor zijn gevoel de zoveelste dezelfde vraag moet beantwoorden.Desiree G.'s verklaringen wisselen. Ze lijkt alles over te hebben voor haar vriend Rhowan P. Door 'nieuwe herinneringen' trekt ze eerdere verklaringen in en geeft ze een nieuwe visie op het verhaal. Een visie die opvallend past bij de versie van haar geliefde.Hoewel ze in eerste instantie alle vragen beantwoordt, stopt ze daar in de middag mee. Nadat de rechter herhaaldelijk vraagt naar wat er in de slaapkamer is gebeurd en wil weten waarom ze toch zo boos was op Jesse, klapt ze dicht. 'Ik beroep me op mijn zwijgrecht', is het enige wat ze nog zegt.Beide verdachten hebben een geschiedenis vol problemen. Een moeilijke jeugd, verschillende psychische stoornissen en ze zijn beide zwakbegaafd. Bovendien is er een historie van overmatig drank- en drugsgebruik en veel agressie.Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum blijkt dat Desiree G. is opgegroeid in een onveilig milieu. Thuis is er sprake van alcoholmisbruik en wordt er veel geweld gebruikt, ook in het bijzijn van de kinderen.Zelf begint ze op jonge leeftijd met het gebruik van drank en drugs, op haar twaalfde gebruikt ze al cocaïne, later ook andere drugs. Het langdurige alcoholgebruik heeft ervoor gezorgd dat ze onder meer last heeft van geheugenproblemen. Voor haar psyschische- en verslavingsproblemen staat ze onder toezicht van de Stichting Keroazie. Via hen werkt ze in een zorgboederij.Met haar ex-vriend heeft ze twee kinderen gekregen, die door jeugdzorg uit huis zijn geplaatst. Haar ex omschrijft haar als agressief, vooral als ze alcohol heeft gebruikt.Hoewel ze kenmerken vertoont van borderline, zijn de psychiaters er na verschillende onderzoeken niet over uit of ze de ziekte daadwerkelijk heeft. Ze heeft geld verdiend door haar lichaam aan mannen aan te bieden.Ook Rhowan P. heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Op zijn tweede komt hij in een pleeggezin terecht, waar hij agressief is en liegt tegen zijn pleegouders. Hij hangt grootse verhalen op, waarin hij zelf gelooft. Ook wordt bij hem ADHD vastgesteld. Hij wordt in een crisisgezin geplaatst en verhuist vandaar van instelling naar instelling.Rhowan P. leeft lange tijd op straat en gebruikt veel drugs en alcohol. Ook komt hij meerdere keren in aanraking met de politie, onder meer voor diefstal, inbraken en vernielingen. De politierechter noemt hem destijds een 'straatrat, gevormd door het leven op straat.'Hij staat net als Desiree G. onder toezicht van de Keroazie, waar hij enkele keren wordt weggestuurd vanwege agressief gedrag. Ook heeft hij in opdracht van het Openbaar Ministerie onder toezicht gestaan van de verslavingszorg, maar dat hulpverleningstraject liep ook mis. Rhowan P. komt niet meer opdagen en valt terug in oude gewoonten.Deskundigen zijn het erover eens dat de relatie tussen Rhowan P. en Desiree G. hen geen goed doet. Beide halen niet het beste in elkaar naar boven en er vindt huiselijk geweld plaats. Zelf zijn ze het daar absoluut niet mee eens. 'Je kent ons niet', reageert Rhowan P. Ook Desiree G. wil hier niets van weten. 'Ik ga niet bij hem weg. Zij kennen hem niet.'Ze hebben samen een leven vol drank, drugs, agressie en geweld. Buren klagen regelmatig over geluidsoverlast en problemen omdat beide onder invloed zijn. In 2014 mishandelen ze bij de Kerstfair in het dorpshuis een paar plaatsgenoten, waarbij mensen gewond raken. Ze worden veroordeeld en krijgen een taakstraf.Ook in de tijd vlak voor de moord op Jesse van Wieren heeft het stel problemen. Zo zou Rhowan. P. zich vier dagen voor de moord hebben gemeld bij de stichting Keroazie. Het gaat niet goed met hem. Zijn relatie met Desiree G. zou over zijn.Op Oudjaarsdag wordt hij met een vriend onder invloed van drank en drugs gez ien. Ze rijden met ontbloot bovenlijf door het dorp. Rhowan P. krijgt ruzie met een buurvrouw over een uit de hand gelopen vreugdevuur. De vrouw wordt bedreigd en geïntimideerd. Ook zouden P. en zijn vriend in het dorp hebben ingebroken.Niet alleen Rhowan P. is die dag onder invloed van alcohol en drugs. Ook Desiree G. heeft flink wat gebruikt. Zoveel dat ze zelf verklaart dat ze een soort blackouts had. Dan is ze even niet meer helemaal op de wereld. In de rechtbank verklaart het duo minimaal tien liter alcohol per persoon te hebben gedronken op het moment dat Jesse van Wieren bij hen in huis terechtkomt.Het werd Jesse van Wieren fataal. Wat zich precies heeft afgespeeld in de studio van Rhowan P. in Kloosterburen wordt op de eerste dag van de zitting niet duidelijk. Volgens Rhowan P. en Desiree G. belde Van Wieren aan om drugs te scoren, ontstond er ruzie en eindigde het in de moord op Van Wieren.Een ander scenario is dat Rhowan P. zijn vriendin met Van Wieren betrapte. Zo is er bloed in de slaapkamer aangetroffen, waar beiden ontkennen te zijn geweest met Van Wieren. Ook is Van Wieren met open gulp in het graf gevonden en blijft het onduidelijk of Van Wieren wel en geen overhemd aanhad.Wel duidelijk is dat Rhowan P. Jesse van Wieren met een mes heeft gestoken, om uiteindelijk zijn keel door te snijden. Het lichaam dumpte hij in de tuin, waar hij het later begroef.Vrijdag is de tweede dag van de rechtszaak. Dan zal de officier van justitie met de eis komen en houden beide advocaten hun betoog.