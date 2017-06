Complete woonwijk Appingedam moet worden versterkt

Appingedam wacht een gigantische versterkingsoperatie. De wijk Opwierde-Zuid gaat volledig op de schop.

Dit is zeer ingrijpend voor de bewoners Hans Alders - Nationaal Coördinator Groningen

Er moeten 398 woningen worden versterkt. Dat staat nog los van de 64 huurwoningen in de wijk die in het kader van een pilot al zouden worden aangepakt. Dat betekent dat alle huizen in de wijk volledig over de kop gaan.Het gaat om 230 eigen woningen. De rest is van woningcorporatie Marenland. De rigoureuze aanpak van de Damster wijk is de omvangrijkste versterkingsoperatie tot nu toe in het aardbevingsgebied.In meer dan de helft van de gevallen gaat het om zogenoemde gemetselde woningen. Die 233 huizen moeten zo ingrijpend versterkt worden dat nieuwbouw mogelijk een goedkoper alternatief is.Volgens Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders moeten de particuliere eigenaren zelf de keuze maken of ze voor sloop en nieuwbouw gaan of dat ze willen dat hun huidige huis toch wordt versterkt. Bij huurders valt dat besluit in overleg met de woningcorporatie.Deze gemetselde huizen moeten zo intensief worden verstevigd, dat de bewoners vier en een halve maand hun huizen moeten verlaten. Ze worden dan ondergebracht in wisselwoningen, waarvan een deel nog gebouwd moet worden.Alders zegt er samen met de bewoners uit te willen komen of ze voor nieuwbouw of ingrijpend versterken kiezen.'Het kan gecompliceerd zijn als het om rijtjeswoningen gaat. Daar moeten we dan wel met de mensen samen uit zien te komen. Daarom gaan we ook zeer intensief met iedereen in overleg.'Bij de resterende 165 woningen ligt het makkelijker. Dat zijn zogenoemde vliesgevelwoningen. Die kunnen per rijtje worden versterkt met een staalconstructie aan de twee buitenste huizen van een blok. Dan kan omdat de rijtjeshuizen betonnen vloeren hebben uit één stuk, die zich volledig uitstrekken over de huizenblokken.Het is niet alleen minder ingrijpend, maar ook goedkoper. En er is minder tijd voor nodig. De meeste overlast krijgen de bewoners van de hoekwoning, maar daarbij gaat het wel om een kortere periode dan bij de andere huizen. Hier is geen sprake van sloop en nieuwbouw. Ze worden zo snel mogelijk aangepakt.'Bij deze woningen denken we op 1 oktober al te beginnen met het versterken. Bij de gemetselde huizen hebben we meer tijd nodig. Nee, ik kan nog niet zeggen hoe lang. Dat hangt mede van de vraag af wat de bewoners willen.De bewoners van Opwierde-Zuid zijn inmiddels door Alders geïnformeerd over wat ze voor de kiezen krijgen de komende tijd.'Het is giga. Alleen al de mededeling: uw huis moet versterkt worden komt hard aan. En ook dat het betekent dat mensen langdurig hun huis uit moeten. Dat is een mededeling die heel dicht bij de mensen komt. Het gaat over jouw huis; over jouw leven. Dat is zeer ingrijpend voor alle bewoners.'Er wordt in de Damster wijk versterkt volgens de laatste normen van de Nationale Praktijk Richtlijnen (NPR). Daarin staan de meest recente bouwnormen voor het Groningse aardbevingsgebied.