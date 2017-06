Medewerker RUG geeft rondleiding in nieuwe Universiteitsbibliotheek

(Foto: Jetta Post/RTV Noord)

Het kloppend hart van de Groninger universiteit is de bibliotheek aan het Broerplein. De afgelopen drie jaar is het gebouw ingrijpend verbouwd terwijl het tegelijkertijd gewoon open bleef. De werkzaamheden zijn klaar, deze week is het feest en RTV Noord kreeg een rondleiding.





Lees ook: Feestelijke opening Universiteitsbibliotheek na jaren renovatie

Door: RTV Noord Correctie melden