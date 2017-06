'Burgers van Assen mobiliseren tegen gaswinning'

De SP-fractie in de gemeenteraad van Assen wil dat de hele stad een gezamenlijke vuist gaat maken tegen de gaswinning. Tot 19 juni kan er bezwaar gemaakt worden tegen gaswinning uit kleine velden, in en rond Assen.

'De strijd tegen de gaswinning gaan we met één brief vanuit het stadhuis aan de Noordersingel niet winnen. Het is een zaak van heel Assen, dus alle 30.000 huishoudens moeten een brief sturen', stelt de SP.De Asser gemeenteraad stuurt een afwijzing, omdat het winningsplan volgens hen aan alle kanten rammelt, de risico's onvoldoende onderzocht zijn en de schadeafhandeling niet goed geregeld is. Maar de SP wil meer.'Niet alleen de wijk Marsdijk en het dorp Loon krijgen ermee te maken. Met het nieuwe winningsplan van de NAM voor de kleine gasvelden wordt heel Assen in feite gaswinningsgebied. Het is dus een zaak van heel Assen', stelt Alie Dekker van de SP.'Wat betekent dit voor bedrijven? Komen die nog wel naar Assen, en willen mensen straks nog wel in Assen wonen. Daarom moeten we de hele gemeente mobiliseren.'