Tankstation geramd door vrachtwagen

(Foto: 112 Groningen/Jeroen Bos)

Aan de Papierbaan in Winschoten is vrijdagochtend een onbemand tankstation aangereden door een vrachtwagen. Die was te hoog en ramde de overkapping. De pompen liepen geen ernstige schade op.

Er is geen explosiegevaar. De overkapping is met behulp van een heftruck tijdelijk gestut.



Het tankstation is voorlopig gesloten.

Door: RTV Noord Correctie melden