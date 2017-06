Jonge judoka's reizen tien dagen lang door Japan

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra) Melany Rossen en haar vader (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra) Coach Danny Drent (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Tien dagen lang op reis in Japan, de bakermat van de judosport. Een groep van 22 jonge judoka's van Dijkmansport in Groningen en acht begeleiders is vrijdagochtend naar het Aziatische land vertrokken.

De 12-jarige Melany Rossen is een van de judoka's die meegaat. 'Het lijkt me heel leuk om de tempels te bezoeken. Judo komt daar vandaan, dat weet ik.'



Dromen van de Olympische Spelen

Melany droomt ervan de wereldtop te bereiken. 'Ik heb de mentaliteit dat ik wil winnen. Mijn doel is de Olympische Spelen in Parijs, in 2024.'



Haar vader, Jan Rossen, zwaait haar uit voor vertrek. 'Mooie dromen hè? Ik hoop dat ze een ontzettend mooie reis hebben. Wij hebben er als ouders een half jaar voorbereiding in zitten, samen met de coaches en andere ouders.'



'We gaan ook cultuursnuiven'

Danny Drent is een van de twee coaches die meereist. 'De reis staat in het teken van judo, maar we gaan ook cultuursnuiven. Het is geen trainingskamp, maar een studiereis. Wat moeten ze doen, als we Japan later in grote toernooien treffen? Japans judo is heel snel, puur op techniek. Het Nederlandse judo is vooral op kracht, dat zie je ook terug in de wedstrijden.'



De groep komt op zondag 11 juni terug in Groningen. De reis naar Schiphol ging vrijdag in stijl: de spelersbus van FC Groningen bracht de groep naar het vliegveld.

