Vriend Jesse van Wieren: 'Hij was geen agressieve, coke snuivende gast'

'Jesse was een echte allemansvriend. Hij was echt geen agressieve, coke snuivende gast.' Richard de Bruin, een vriend van de vermoorde Jesse van Wieren, stoort zich aan het beeld dat door de hoofdverdachten in de moordzaak van hem geschetst wordt.

Vrijdagmorgen horen Rhowan P. en Desiree G. welke straf het Openbaar Ministerie eist. 'De waarheid zal nooit echt boven water komen, maar ik hoop dat de rechters een eerlijk oordeel vellen', zegt De Bruin.'Ik zal nooit weten wat er is gebeurd. In ons groepje zitten best wel wat haantjes, maar Jesse was absoluut niet zo. Dat hij de agressor is geweest, dat gaat er bij mij niet in.'Van Wieren werd op 1 januari 2016 vermoord, mishandeld en begraven in de tuin van Rhowan P. Wat er die nacht precies gebeurd is, werd woensdag tijdens de eerste zittingsdag in Groningen niet duidelijk.Rhowan P. en Desiree G. houden vol dat het noodweer was. Van Wieren zou volgens hen aan hebben gebeld omdat hij drugs wilde kopen. Eenmaal binnen kregen ze ruzie.De Bruin: 'Ik snap dat ze er alles aan doen om hem in een kwaad daglicht te zetten, zodat ze er zelf beter vanaf komen. Dat is het spelletje dat nu gespeeld wordt. Maar wij kennen hem.'