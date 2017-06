Liveblog: Eis in moordzaak Jesse van Wieren

Het Openbaar Ministerie komt vrijdag met een strafeis tegen Rhowan P. en Desiree G. Het stel staat voor de rechter in verband met de moord op Jesse van Wieren.

Van Wieren werd in de nieuwjaarsnacht van 2016 mishandeld en vermoord door het stel. Later begroef Rhowan P. hem in zijn tuin in Kloosterburen. Wat er die nacht precies gebeurd is, werd tijdens de eerste zittingsdag niet duidelijk.Rhowan P. en Desiree G. houden vol dat ze ruzie kregen nadat Van Wieren om drugs kwam vragen. Een ander scenario is dat Rhowan P. zijn vriendin met Van Wieren betrapte en daarna door het lint ging Vrijdag komt het openbaar ministerie met de strafeis. Daarna zijn beide advocaten aan het woord. Volg de rechtszaak hier in onze liveblog.