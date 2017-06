Eis: Acht jaar gevangenisstraf en tbs voor doodslag Jesse van Wieren (update)

Acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Dat eist het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag tegen Rhowan P. voor de doodslag op Jesse van Wieren uit Leens.

Zijn medeverdachte Desiree G. hangt ook een gevangenisstraf van acht jaar en tbs boven het hoofd.Volgens het OM kan moord niet worden bewezen. Wel hebben P. en G. Van Wieren opzettelijk van het leven beroofd, stelt de officier van justitie. Beide verdachten zouden verminderd toerekeningsvatbaar zijn.Uit onderzoek is gebleken dat P. zwakbegaafd is en adhd heeft. De kans op herhaling wordt groot geacht. G. is ook zwakbegaafd en verslaafd aan drank en drugs. Daarnaast heeft ze een posttraumatische stressstoornis en kenmerken van borderline.Na twee dagen in de rechtszaal is het nog steeds niet duidelijk wat precies is gebeurd in de nieuwjaarsnacht van 2016 in Kloosterburen. Jesse van Wieren vierde daar de jaarwisseling met een groepje vrienden in café Willibrord. Hij is rond vier uur vertrokken. Woordvoerder Pieter van Rest van het OM: 'Duidelijk is dat het verhaal van de verdachten niet klopt. Zij zeggen dat Jesse hun woning binnenkwam, in de aanval ging en dat zij zich moesten verdedigen. Maar Jesse had ernstige verwondingen over zijn hele lijf. De verdachten mankeerden bijna niets.'Van Rest vervolgt: 'Alles duidt erop dat het drama in de slaapkamer is begonnen en dat daar iets in de seksuele sfeer is gebeurd. Jesse droeg bijvoorbeeld geen shirt en schoenen en zijn gulp stond open toen hij werd begraven. Maar we weten niks zeker.'Uit verklaringen is gebleken dat P. en G. de hele dag al op zoek waren naar drugs, maar ze hadden geen geld. Mogelijk heeft G. seksuele diensten aangeboden aan Jesse van Wieren in ruil voor geld. In de slaapkamer is de situatie vervolgens uit de hand gelopen.In het sectierapport staat dat Jesse van Wieren 23 steek- en snijwonden aan zijn hals had. Hij is overleden door bloedverlies. In het dossier zijn geen aanwijzingen te vinden dat het slachtoffer levend is begraven. P. heeft Van Wieren na de doodslag begraven in de tuin. Een dag later heeft hij hem opnieuw begraven, 'omdat hij niet diep genoeg zou liggen'.Het OM wijst ook op de houding van beide verdachten: 'Ze zeggen spijt te hebben, maar uit hun gedrag blijkt het tegenovergestelde. Ze hebben het over trouwen en hun toekomst en Jesse lijkt een klein onderdeel in hun leven. G. zegt hierover: 'Jesse, ik kan die naam niet meer horen. Het kon iedereen overkomen.'De rechtbank heeft aangegeven meer dan twee weken nodig te hebben om tot een uitspraak te komen.