Huiskamercafé in Westerwijtwerd heropent de deuren

Komend Pinksterweekend gaat het Huiskamercafé in Westerwijtwerd weer open. Vrijdagmiddag is de feestelijke opening.

In juli 2010 sloot het café, nadat eigenaar Tinus Hazekamp overleed. Samen met zijn vrouw Eke had hij het café jarenlang gerund.Toen het karakteristieke pand te koop werd gezet, streed een groep dorpsbewoners voor het behoud. Ze wilden er onder meer een distilleerderij van jenever beginnen en het pand als vergaderruimte beschikbaar stellen. Maar ze kwamen geld tekort voor de aankoop.Uiteindelijk werd het café gekocht door Katrien en Thomas Dresscher. Ze hebben de aardbevingsschade aan het 19de eeuwse pand laten herstellen. De heropening is vrijdagmiddag, in het bijzijn van de laatste drie generaties uitbaters.De uitbaters willen met het Huiskamercafé een sociale functie vervullen in het dorp en in de regio, en krijgen daarvoor financiële ondersteuning van Stichting DOEN. 'De aardbevingen hebben een impact op de mensen', zegt Katrien. 'Hiermee willen wij laten zien dat ondanks alles de leefbaarheid kan worden behouden.'Het Huiskamercafé is ieder weekend open, op vrijdagavond en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 19.00 uur.