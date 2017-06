Huiskamercafé in Westerwijtwerd heropent haar deuren

Komend Pinksterweekend opent het Huiskamercafé in Westerwijtwerd na langdurige restauratie en schadeherstel weer haar deuren. Vrijdagmiddag is de feestelijke opening.

In juli 2010 sloot het café haar deuren, nadat uitbater Tinus Hazekamp overleed. De nieuwe uitbaters zijn Katrien en Thomas Dresscher, die het café al voor de verbouwingen weer openstelden voor het publiek.Het was in 2010 een van de laatste huiskamercafé's in de provincie Groningen. En toen het karakteristieke pand te koop werd gezet, streed een groep dorpsbewoners voor het behoud ervan. Ze wilden er onder meer een distilleerderij van jenever beginnen en het pand weer als vergaderruimte beschikbaar stellen, maar kwamen geld tekort om tot koop over te gaan.Uiteindelijk is het café nu eigendom van Katrien en Thomas Dresscher, die tegelijk met de groep een poging tot koop deed. Onder hun leiding werd de schade aan het monumentale 19de eeuwse pand, veroorzaakt door de aardbevingen in het gebied, in anderhalf jaar tijd hersteld. De heropening vindt vrijdagmiddag plaats in het bijzijn van de laatste drie generaties uitbaters.De uitbaters willen met het Huiskamercafé een sociale functie vervullen in het dorp en in de regio, en hebben daartoe ook financiële ondersteuning van Stichting DOEN ontvangen. 'De aardbevingen hebben een impact op de mensen', zegt Katrien. 'Hiermee willen wij laten zien dat ondanks alles de leefbaarheid hier kan worden behouden.'Het Huiskamercafé zal ieder weekend geopend zijn op zaterdag en zondag van 10.00 tot 19.00 uur. Daarnaast zal het nu ook iedere vrijdagavond voor het publiek toegankelijk zijn.