'De soep van Froukje' valt in de smaak, zij zelf in de prijzen

Ze is geliefd vanwege 'De soep van Froukje', die ze elk weekend maakt voor de korfballers van Rodenburg. En nu mag Froukje Fonk zich een jaar lang Groninger Sportvrijwilliger van het Jaar noemen.

'Een hele eer', zegt ze, als ze het nieuws hoort in de radioshow Babette op Noord . 'Ik ben al zo'n veertig jaar betrokken bij de club. En dat waarderen ze heel erg.'Vooral haar soep is geliefd. 'Daar ben ik een beetje bekend om. Ik maak meestal groentesoep, soms met een beetje tomaat erdoor. Het is van een bepaald merk en een beetje van mezelf.'Fonk is vol lof over 'haar' korfbalclub. 'Het is een gezellige club, je wordt er echt bij betrokken. Mijn oudste zoon ging er korfballen. Ik begon met traininggeven en coachen, werd gevraagd voor andere dingen en zo rol je er steeds dieper in. Ik zit nu nog in de kantinecommissie.'De verkiezing werd voor het eerst georganiseerd en is een initiatief van 'De Verenigbare Club', die meer aandacht voor vrijwilligers wil. Oprichter Patrick Kampherbeek maakte de winst van Fonk bekend. Maar, zegt hij: 'Dit is een verkiezing zonder verliezers, want iedere vrijwilliger is waardevol.'Fonk krijgt zaterdag bloemen, een ingelijste foto en een cheque van 200 uitgereikt. Dat geld mag ze samen met de vereniging besteden aan een vrijwilligersactiviteit.