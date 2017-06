Bewoners Appingedam: 'We gaan een onzekere tijd tegemoet'

Appingedam wacht een gigantische operatie. De wijk Opwierde-Zuid gaat volledig op de schop. De vraag is: versteviging van huizen of nieuwbouw?

Henk en Erica van Heuveln zijn eigenaar van een gemetseld rijtjeshuis aan de Burgemeester Lewe van Aduardstraat. Voor hen is het nog even afwachten waartoe wordt besloten. Henk: 'Zelf neigen we naar nieuwbouw.'Donderdagavond kwamen bewoners bijeen in de Nicolaïkerk in Appingedam, waar ze werden voorgelicht over de opties. Het gezin Van Heuveln stapte er met open vizier in. 'Verstevigen blijkt dusdanig duur dat nieuwbouw voor de hand ligt', zegt Henk.Er is volgens het gezin - Henk en Erica wonen er met twee kinderen - een tweespalt in de wijk Opwierde-Zuid. Henk (51): 'Ik kan me voorstellen dat mensen moeite hebben met nieuwbouw, omdat ze rekening hielden met een versteviging.''Maar', gaat Henk verder, 'bij versteviging blijft het een oud huis in een nieuwe schil.' Volgens hem is het overigens belangrijk om als bewoners met elkaar te blijven praten, zodat de sfeer in de buurt niet verslechtert. 'We gaan een onzekere tijd tegemoet.'Er is ook een aantal huizen waar geen ingrijpende handelingen aan hoeft te worden verricht, omdat die veilig genoeg zouden zijn. De zogeheten vliesgevelwoningen. Die kunnen per rijtje worden versterkt met een staalconstructie aan de twee buitenste huizen van een blok.Martijn Norg (28) bewoont zo'n vliesgevelwoning, een koop-tussenwoning aan de Burgemeester de Sittardstraat. Hij kan maar moeilijk accepteren dat er niets aan zijn woning wordt gedaan.'Je wordt gewoon weggedrukt', zegt hij. 'Om je heen worden nieuwe woningen de grond uitgestampt, die energieneutraal zijn en aardbevingsbestendig. En dan zit je daar tussenin met 165 woningen waar niets mee gebeurt.' Norg noemt het een 'drama'.Er moeten in totaal 398 woningen worden versterkt in de wijk Opwierde-Zuid. Dat staat nog los van de 64 huurwoningen in de wijk die in het kader van een pilot al zouden worden aangepakt. Dat betekent dat alle huizen in de wijk volledig over de kop gaan.Volgens Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders moeten particuliere eigenaren zelf de keuze maken of ze voor sloop en nieuwbouw gaan of dat ze willen dat hun huidige huis toch wordt versterkt. Bij huurders valt dat besluit in overleg met de woningcorporatie.Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam noemt het een 'zeer ingrijpend gebeuren'. 'Je ziet ook verwarring bij sommige mensen, die nog niet precies weten wat er gaat gebeuren.''Dit heeft een grote impact op het hele gebied, op de mensen in onze gemeente. We moeten samen de schouders eronder zetten en proberen er zo goed mogelijk doorheen te komen.'Hiemstra weet niet wanneer Appingedam volledig aardbevingsbestendig is. 'Ik denk dat je sowieso voorzichtig moet zijn om dat soort uitspraken te doen. Dit is een grote opgave en we pakken het stap voor stap aan, samen met de NCG. Die is leidend.'