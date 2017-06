Ongeluk op snelweg; Kilometers file richting zuiden

Archiefbeeld (Foto: Marcel Klip/112 Groningen (archief))

Op de A28 tussen Groningen en Assen is een auto over de kop gevlogen. Hierdoor staat rond 11 uur zo'n vier kilometer file. De linkerrijstrook is afgesloten.

De auto vloog over de kop ter hoogte van Groningen Airport Eelde. Hoe het precies kon gebeuren is onbekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn.

