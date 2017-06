Handtekeningenactie tegen komst schoolcampus Delfzijl

Ouders en omwonenden van basisschool De Windroos in Delfzijl keren zich tegen de komst van een nieuwe schoolcampus. Het gebouw komt naast De Windroos en moet plek bieden aan ruim vijfhonderd leerlingen.

'Zoveel drukte kan de wijk niet aan', zeggen omwonenden. Ze hebben inmiddels tientallen handtekeningen ingezameld om de komst van het kindcentrum tegen te houden.Vanwege de aardbevings- en krimpproblematiek worden scholen in de gemeente Delfzijl samengevoegd. In 'Kindcentrum Campus Delfzijl-West' komen vijf scholen: OBS 't Tasveld, OBS Jan Ligthart, OBS 't Zigt, CBS De Zaaier en katholieke basisschool Sterre van der Zee. Het relatief nieuwe gebouw van De Windroos wordt versterkt.Op De Windroos zitten op dit moment 140 leerlingen. Volgens omwonenden is het nu al druk als het slecht weer is en kinderen met de auto naar school worden gebracht. Nog eens vijfhonderd scholieren erbij, zien ze niet zitten. 'In de winter gaat iedereen met de auto, dan staan ze nu al overal in de straat, zelfs bij mij op de oprit. Dat lijkt me niet de bedoeling', zegt Jolanda Bos.Ouders maken zich voornamelijk ongerust over de veiligheid. 'Het staat hier nu al vol, straks wordt het nog drukker. Vorig jaar is er al een ongeluk gebeurd op de kruising bij de Jachtlaan. Sindsdien fietsen wij om en gaan we door de wijk heen', vertelt een van de moeders die haar kind komt ophalen op basisschool De Windroos.Omwonenden zien de nieuwe schoolcampus liever op de locatie van de voormalige LTS, even verderop. 'Daar is een groot grasveld, dus er is ruimte zat. Dan hebben mensen in de wijk er geen last van, en het is een stuk veiliger', zegt Bos.De gemeente Delfzijl wil niet reageren op de onrust onder ouders en buurtbewoners. De Seniorenpartij heeft vragen gesteld over de kwestie. De wethouder wil eerst die vragen beantwoorden, voordat hij voor onze microfoon reageert.