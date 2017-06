Lopend vuur: Ons klimaat kan best zonder Trump

(Foto: Flickr/ Gage Skidmore)

President Trump van de VS maakte gisteren bekend uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. In dat akkoord zijn afspraken vastgelegd over de beperking van de uitstoot van Co2, zodat de aarde niet teveel opwarmt. Trump beweert dat die opwarming niet door de mens wordt veroorzaakt.

Velen zijn het oneens met Trump

Wetenschappers en de meeste politici zijn het met hem oneens. Daarom hebben al veel grote landen beloofd zich gewoon aan de afspraken te houden, zoals India, China en Europa. Die laatsten gaan zelfs intensiever samenwerken, hebben ze gezegd.



Wat denk je, kunnen we met dat klimaatakkoord ook prima zonder Trump?







Door: RTV Noord Correctie melden