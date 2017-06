Nederlandse Staat niet in beroep tegen uitspraak in smartengeldzaak

In tegenstelling tot de NAM gaat de Nederlandse Staat niet in beroep tegen de uitspraak in de smartengeldzaak vanwege aardbevingen, zo werd vrijdagmiddag bekendgemaakt.

De rechter oordeelde op 1 maart dat de Staat tegen de bewoners van Groningen een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Dat was in de periode van januari 2013 tot november 2015, waarin het de gasproductie niet te verlaagde of stillegde.Ruim honderd gedupeerden uit het aardbevingsgebied hadden een zaak aangespannen tegen de NAM en de Staat, en wonnen deze uiteindelijk. Ze eisten dat naast de materiële schade ook de immateriële schade wordt vergoed. Het gaat hierbij om stress en de aantasting van het woongenot.De rechter bepaalde dat mensen die boven het Groninger gasveld wonen in hun woongenot zijn gestoord. Dat houdt in dat mensen in dat gebied een schadevergoeding kunnen claimen omdat ze zich zorgen maken of bang zijn, én dat ze (een deel van) hun betaalde huur of hypotheekrente kunnen terugvorderen van de NAM.Een ander punt uit de uitspraak ging over de rechtmatigheid van handelen van de Staat. Volgens de rechter moet daarbij naar twee perioden worden gekeken: voor de zware beving bij Huizinge en daarna. Voor de beving kon de Staat niks worden verweten, maar daarna wel, aldus het besluit.'De minister heeft na de beving het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen genegeerd. Die adviseerde om de gaswinning zo veel als mogelijk terug te brengen. Maar het jaar erop is zelfs meer gewonnen', aldus de rechter. Tegen deze beslissing gaat de Staat dus niet in beroep.Overigens hebben ongeveer 6000 Groningers tot nu toe een claim tegen de NAM ingediend voor immateriële schade. Dat meldt het Groningse De Haan Advocaten vrijdagmiddag, dat namens honderden van hen een smartengeldzaak tegen de NAM had aangespannen.