Donar schrijft zich opnieuw in voor de Champions League

Donar heeft zich opnieuw ingeschreven voor de Basketball Champions League. Het hoofdtoernooi begint op 10 oktober.

Voor die datum zijn er drie kwalificatierondes. Het is nog niet duidelijk of Donar zich via de voorrondes moet plaatsen en zo ja, in welke kwalificatieronde het dan instroomt. Het hangt er vanaf op welke plaats van de ranking Donar staat. Dat is pas bekend als alle teams zich hebben ingeschreven. Mogelijk gaat Donar door naar het hoofdtoernooi.De loting voor de kwalificatierondes en het hoofdtoernooi is op 11 juli.Afgelopen seizoen werd Donar in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door BC Tartu uit Estland. Donar verliest in Estland en ligt uit de Champions League (2016)