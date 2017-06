Voorwaarts Voorwaarts wordt mogelijk terras

De Voorwaarts Voorwaarts, het vlaggenschip van de gemeente en provincie Groningen, wordt mogelijk een terras op de diepenring in de stad Groningen. Dat is een van de drie scenario's die op dit moment op tafel ligt voor het schip.

De stichting die de Voorwaarts Voorwaarts beheert, besloot er onlangs mee te stoppen. De onderhoudskosten voor het schip zijn namelijk niet meer op te brengen. Er wordt op dit moment gekeken naar andere mogelijkheden voor het schip.Naast het terras-scenario, wordt er ook rekening mee gehouden dat het schip op het droge wordt gelegd als 'landmark'. 'Als het op land staat, hoef je er veel minder onderhoud aan te plegen dan in het water', zegt Otto Torenbosch, voorzitter van de stichting.Het laatste scenario is de verkoop van het schip. De opbrengst gaat dan naar het Scheepvaartmuseum in Groningen.Alle plannen zijn nog prematuur, volgens Otto Torenbosch. Hij hoopt dat er de komende maand nog meer plannen binnenkomen. In samenspraak met de gemeente en provincie Groningen wordt uiteindelijk een beslissing genomen.