Proef geslaagd, ook stil en reflecterend asfalt voor Adorp en Sauwerd

De proef met reflecterend en geluid reducerend asfalt op de provinciale weg tussen Oldekerk en Sebaldeburen is geslaagd. Dit betekent dat de provincie het asfalt nu ook gaat gebruiken bij de aanpak van het wegdek in Adorp en Sauwerd.

Vorig jaar in mei zijn de proefwegvlakken bij Sebaldeburen aangelegd. Nu is gebleken dat het asfalt aan de landelijke geluidsnorm voldoet en het gebruikt mag worden bij wegwerkzaamheden.In de asfaltmix zitten witte steentjes. Die zorgen voor de reflectie van licht. 'Het asfalt zorgt er voor dat de provincie tot dertig procent kan besparen op openbare verlichting', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'In de zomer wordt het bovendien minder warm, waardoor je minder snel spoorvorming krijgt en bespaart op beheer en onderhoud.'Piet Zijlstra van PolyCiviel is de ontwikkelaar van de asfaltmix. Hij ziet hierin de weg van de toekomst. 'De gemeente Groningen, Assen en Alkmaar zijn er al mee aan de gang', zegt hij. 'Ik ben ook blij dat de provincie het omarmt.'De provincie gaat de asfaltmix dus gebruiken bij de herinrichting van Adorp en Sauwerd. 'Op plekken waar je straatverlichting hebt, bij kruispunten of op plekken waar de berm niet goed zichtbaar is, geeft dit asfalt ons een kans.'De asfaltmix is overigens een compleet Gronings product. De provincie heeft de proef mogelijk gemaakt, de ontwikkelaar en de wegenbouwer komen uit de provincie en de witte steentjes die verwerkt worden in het asfalt komen uit Hoogkerk.