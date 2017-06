Veelpleger met strafblad van 32 kantjes moet naar kliniek

Een 33-jarige man uit Foxhol is door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar in een kliniek voor veelplegers.

De man had na het drinken van negen halve liters bier een vrouw op haar neus geslagen en bij de keel gegrepen. Dat gebeurde in haar huis in Foxhol. Op het moment van de mishandeling waren er drie kinderen in de woning aanwezig, waaronder hun achtjarige zoon. Het jochie gooide appels naar zijn vader om hem te stoppen.Naast een drank- en drugsverslaving heeft de man een strafblad van 32 kantjes. Omdat hij steeds in zijn oude gedrag vervalt, krijgt hij de Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) opgelegd. Dat is een maatregel voor veelplegers.