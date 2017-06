Gall mag niet klagen over belangstelling: 'Misschien wel technisch directeur'

(Foto: JKBeeld)

Joop Gall staat volop in de belangstelling. Hij kon bij het gedegradeerde Spakenburg blijven, maar: 'Dat hield ik af, want ik had meer ijzers in het vuur. Ik ben nu in gesprek met andere clubs.'

nee gezegd', zegt Gall. 'Om wat voor functies het gaat? Dat kan zijn als trainer, maar een andere club wil me ook als technisch directeur hebben.'



Valkuil

Gall wil niet zeggen om welke clubs het gaat: 'Haha, ik ben vrij open en dat is vaak ook mijn valkuil. Maar dit zijn clubs die liever niet willen dat ik nog meer details ga weggeven.'



Oorzaak degradatie?

Het belangrijkste doel was om niet te degraderen met Spakenburg. Maar via de nacompetitie kon dat uiteindelijk toch niet worden voorkomen. De Muntendammer denkt te weten waarom die klus is mislukt.



'Ego's, eilandjes en bv'tjes'

'Ik heb te lang moeten werken aan de homogeniteit van de groep. Toen ik in maart de interim-klus aannam, bestond de groep uit los zand. Alleen maar ego's, eilandjes en bv'tjes. Het kost tijd om dat te veranderen', weet Gall.



'Dat gebeurt in het voetbal'

'Op een gegeven moment zat dat goed en is directe degradatie afgewend. En in de nacompetitie heeft de beste uiteindelijk niet gewonnen. Dat gebeurt soms in het voetbal, het is niet anders.'



Door: Niiwino Geertsema Correctie melden