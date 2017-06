Opinie: Zivkovic moet terug naar FC Groningen

(Foto: RTV Noord) Zivkovic in het shirt van de FC (Foto: JK Beeld)

Het lijkt een kwestie van tijd voordat FC Groningen-spits Mimoun Mahi een mooie transfer maakt. Groningen is op de achtergrond druk op zoek naar een opvolger. Zoek niet verder: haal Richairo Zivkovic terug.

Zivkovic was deze week in België. De club van de zeer rijke Marc Coucke, KV Oostende, is erg gecharmeerd van de Groninger. 'Richie' zit bij Ajax op een dood spoor en kan met de komst van Klaas-Jan Huntelaar en de huidige aanvallers Cassierra en Dolberg een toekomst in Amsterdam wel vergeten.



Terug naar Grunn

Nu speelt Oostende volgend seizoen Europees voetbal en zijn de salarissen in de kustplaats ongetwijfeld een stukje hoger dan bijvoorbeeld bij de FC, maar het liefste zie ik Zivkovic terugkeren bij Grunn. Een ideale plek voor een herstart van zijn loopbaan en in potentie een ideale speler voor de FC.



Met zijn twintig jaar is de aanvaller uit Foxhol nog steeds piepjong en staat hij aan het begin van zijn carrière, toch loopt Zivkovic al wat jaartjes mee. De meeste voetballiefhebbers in Nederland kennen hem waarschijnlijk als groot talent dat voor meer 'problemen' heeft gezorgd dan goals.



Parkeerwachter

Zo gebruikte oud-Ajax-trainer Frank de Boer hem voor straf als parkeerwachter, kwam hij meerdere keren te laat bij Oranje onder 19 en werd hem een gebrek aan inzet verweten. Hij ging veel te vroeg naar Amsterdam en dat was, achteraf gezien, niet slim. Dit seizoen bij FC Utrecht zie ik bij vlagen het enorme talent. Het lijkt of hij zijn wilde haren ietwat verloren heeft. Dat hij weet dat er in het profvoetbal meer komt nodig is dan alleen maar talent. Maar was zijn vertoonde gedrag dan zo gek? Ga er maar aanstaan:



- Debuut op je zestiende

- De vergelijking met Arjen Robben

- Veel doelpunten bij FC Groningen: 11 in 16 basisplaatsen en 24 invalbeurten

- Zeventien jaar en een miljoenen transfer naar Ajax

- Het verwachtingspatroon

- Een flink salaris voor een tiener



'Enorm veel talent'

Alleen al de overgang van Foxhol naar Amsterdam is voor een tiener enorm. Natuurlijk was hij niet de ideale speler voor een trainer, maar moet een goede spits niet een klein beetje een 'klootzakje' zijn? Zivkovic heeft bij Groningen laten zien over enorm veel talent te beschikken. Technisch nog lang niet goed, maar zijn snelheid, fysiek en het neusje voor de goal is en blijft bijzonder.



Nieuwe poging

Nu Oostende en Ajax nog niet in onderhandeling zijn kan Groningen het opnieuw proberen om hem naar het Noordlease Stadion te lokken. Waarom opnieuw? Groningen en Zivkovic hebben de laatste seizoenen meer dan regelmatig met elkaar om tafel gezeten om 'Zivko' met de club te herenigen. Om verschillende redenen ging een overgang telkens niet door.



Jong en beweeglijk

Ik kan me voorstellen dat Ajax graag van hem af wil. En Groningen zoekt, met het waarschijnlijke vertrek van Mimoun Mahi, een spits die past in het huidige 4-4-2-systeem. Een spits die jong, beweeglijk is en een goal kan maken. Natuurlijk kan Groningen niet een paar miljoen op tafel leggen, maar de clubs kunnen toch wel creatief zijn?



Spreek met Overmars en co af dat Groningen hem voor een lage transfersom kan overnemen. Mocht hij in de toekomst een transfer maken, dan profiteert Ajax bijvoorbeeld voor veertig of vijftig procent mee. Uiteraard zal ook Zivkovic zelf flink water bij de wijn moeten doen. Het salaris dat hij nu heeft zal hij nooit in Groningen kunnen krijgen.



Geen garanties

Garanties krijg je natuurlijk nooit, maar wanneer Zivkovic écht in zichzelf wil investeren en écht beter wil worden dan is Groningen de ideale club voor hem. Dat heeft hij natuurlijk al bewezen. Hij kent de club en oud-international en assistent-trainer Peter Hoekstra kan van hem een betere aanvaller maken.



Mochten zowel Groningen als Zivkovic echt willen, dan zie ik een nieuw huwelijk tussen deze twee met vertrouwen tegemoet. En een echte Groninger in de selectie kan ook geen kwaad. Met het vertrek van Hiariej, Van der Vlag, Van der Lei en eerder al Hateboer is FC Groningen al een stuk minder Gronings.



Elwin Baas



Door: Elwin Baas Correctie melden