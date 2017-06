Nog geen groen licht voor woningbouw in het Ebbingekwartier

Sommige kopers wachten al anderhalf jaar op het moment dat de eerste schop de grond in gaat, maar de bouw van 56 woningen in het Groningse Ebbingekwartier kan nog niet beginnen.

Projectontwikkelaar VanWonen en de NAM steggelen nog over de meerkosten om de woningen aardbevingsbestendig te maken. Donderdag overlegden de partijen. De hoop van VanWonen was dat er eindelijk duidelijkheid zou zijn. Maar die is er nog niet.De woningen op het zogeheten CiBoGa-terrein zijn allemaal al lang verkocht door VanWonen. De technische maatregelen die nodig zijn voor de versterkte bouw zijn voorgelegd aan de NAM. Die heeft op verschillende momenten om meer toelichting gevraagd.Ook is er nu aanvullend onderzoek gaande, naar de vraag of de maatregelen die VanWonen voorstelt technisch haalbaar zijn. Bovendien maakt de NAM een kostenanalyse van het woningbouwproject.Woordvoerder Miranda Venekamp gaat er vanuit dat die kostenanalyse volgende week klaar is. Het aanvullend onderzoek zou over een kleine twee weken op tafel moeten liggen. 'Onze kopers wachten met smart op het begin van de bouw', zegt Venekamp. Ze zegt er vertrouwen in te hebben dat de bouw nog deze maand kan beginnen.Vrijdag 26 mei werd aan het CiBoGa-terrein nog het stadsstrand geopend. Dat is dit jaar niet veertig meter, maar tachtig meter lang. Het begint ter hoogte van de DOT (het voormalig Infoversum) en loopt een flink stuk door langs het Oosterhamrikkanaal.