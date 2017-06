15 maanden cel voor ontucht met stiefdochter (12)

Voor ontucht met zijn 12-jarige stiefdochter moet een 40-jarige man uit 't Waar vijftien maanden de cel in. Vijf maanden daarvan zijn voorwaardelijk. Ook moet de man zich laten behandelen.

De man betastte eind december 2015 zijn stiefdochter. Volgens hem kon het meisje zich moeilijk uiten, ook over seks. Hij wou haar op dat vlak helpen en haar zelfvertrouwen vergroten. 'Ik wilde haar iets leren', zei hij in de rechtbank.De man verklaarde tegen de politie dat er drie keer seksueel getint contact was geweest, maar tijdens de zitting zei hij dat het één keer was gebeurd. De rechtbank kon niet bewijzen dat de man vaker seksueel getint contact had met het meisje. De straf viel daarom lager uit dan de 30 maanden cel die de officier van justitie had geëist.