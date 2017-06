Deel kolencentrale krijgt grote onderhoudsbeurt

Na twee jaar gedraaid te hebben krijgt een deel van de kolencentrale in de Eemshaven op dit moment een grote onderhoudsbeurt. Daardoor staat de RWE-centrale zes weken langs deels stil.

In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd aan de stoomturbine en de ketel. Daarnaast worden belangrijke onderdelen gecontroleerd.Volgens locatiedirecteur Taco Douma is groot onderhoud regelmatig nodig. 'Net als met een auto heb je om de tien- of twintigduizend kilometer een grote beurt nodig. En omdat de bouw twee jaar geleden is afgerond, loopt de garantie op onderdelen binnenkort af. Daarom doen we nu een controle, zodat we mogelijk nog aanspraak maken op garanties.'Het gaat om eenheid B, een van de twee delen van de centrale. Daar zijn nu dagelijks achthonderd medewerkers tegelijk bezig met het onderhoud. Hiervan zijn honderd mensen van RWE zelf. De andere medewerkers komen van leveranciers uit de regio. De klus kost zo'n elf miljoen euro.Ook medewerkers van werkvoorzieningschap Ability helpen mee. Ze bedienen de bouwliften om onderhoudsmedewerkers snel naar boven en beneden te krijgen. Ook tijdens de bouw van de kolencentrale hielpen Ability-medewerkers mee met het bedienen van de lift.Het onderhoud is nu al een aantal weken aan de gang. Naar verwachting zal de kolencentrale in de loop van de maand weer op de volle toeren draaien. Het andere deel van de centrale, 'eenheid A', heeft afgelopen zomer al een onderhoudsbeurt gehad.