Bouw van grote concertzaal op Suikerunieterrein kan van start

De bouw van de nieuwe grote evenementenzaal EM2 op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen gaat definitief door.

Dat meldt een van de initiatiefnemers, Chris Garrit. De zaal biedt straks plaats aan maximaal 1.000 personen. Het nieuwe podium is geschikt voor concerten en andere evenementen.EM2 wordt gebouwd door De Boer Staalbouw uit Leek. Aanstaande dinsdag gaat de eerste paal de grond in; het hoogste punt wordt naar verwachting over drie weken bereikt.Een deel van de kosten is bijeengebracht via crowdfunding. Het gaat om enkele tienduizenden euro's. De rest van de bouwkosten komt van de initiatiefnemers en van enkele bedrijven, waaronder een bierbrouwer.EM2 kan in ieder geval tot 2030 op het Suikerunieterrein blijven staan. Wat er na dat jaar met het terrein gebeurt, is nu nog niet bekend. Na jaren stilstand pakt Stad het Suikerunieterrein aan (2016)