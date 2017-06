Inspectie tevreden over zorginstelling Keroazie

Zorgverlener Keroazie in Pieterburen is er voldoende in geslaagd om verbeteringen in het bedrijf door te voeren. Dat constateren de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de gemeentelijk toezichthouder.

Jesse van Wieren

De zorgaanbieder kwam onder vuur te liggen naar aanleiding van de moord op Jesse van Wieren uit Leens. Keroazie was betrokken bij de hulpverlening aan de twee verdachten, Rhowan P. en Desiree G. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg schoten Keroazie en andere instellingen ernstig tekort in de begeleiding van het tweetal.



Verbeteringen

Keroazie moest op last van de inspectie verbeteringen doorvoeren in de werkwijze. Volgens de inspectie is dat gebeurd. Keroazie werkt nu bijvoorbeeld beter samen met andere instellingen. Ook kijkt de stichting kritischer welke cliënten ze wel en niet toelaten tot de instelling.



In een rapport schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat het na de verbeteringen 'voldoende vertrouwen heeft in deze zorginstelling'.



